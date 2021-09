6 mõjuvat põhjust, miks peaksid rohkem raamatuid lugema

1. Stressi alandav mõju

Uuringute kohaselt aeglustab lugemine südamelööke, rahustab ja vähendab stressitaset kuni 70% – palju rohkem kui muusika kuulamine või kõndimine. Piisab vaid 6 minutist, et tunda end lõdvestunult ja unustada argipäeva mured. Raamatu järele haaramine on ka suurepärane viis stressi maandamiseks enne eksamit.

2. Keskendumisvõime, mälu ja teadmiste parandamine

Lugemine on suurepärane viis aju stimuleerimiseks. On tõestatud, et lapsed, kes loevad kerge vaevaga raamatuid, omandavad teadmised kiiremini ja neil pole õppimisega probleeme.

3. Parem uni

Raamatute lugemise veel üks ​​eelis on see, et see on suurepärane võimalus enne magamaminekut aeg maha võtta.

Eksperdid tuletavad meelde, et parem on sirutada käsi raamatu kui telefoni järele - seda enam, et seadmete ekraanid kiirgavad sinist valgust, mis pärsib melatoniini tootmist.

4. Sõnavara täiustamine

Kui teil on olnud olukordi, kus sõna on keele peal, kuid te ei suuda seda meenutada, siis on aeg raamatut lugeda.

Suur sõnavara aitab meid ennast paremini väljendada ning seetõttu oleme oma töö- ja isiklikus elus edukamad. See on väga oluline ka lastele, kes hakkavad oma esimesi lauseid konstrueerima - lugege need kindlasti ette.

5. Empaatia suurendamine

Raamatute lugemine arendab mitte ainult meie kujutlusvõimet, vaid ka empaatiat. Raamatusõbrad on avatud teistsugusele, vaba eelarvamustest ega juhindu stereotüüpidest. Kõik sellepärast, et lugemine võimaldab teil näha maailma teise inimese vaatenurgast. See on raamatute lugemise üks ilusamaid ja olulisemaid eeliseid.

6. Isiksuse kujundamine