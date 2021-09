Staažikas mälumängur Rein Laumets avaldab, milline on kõige parem mälumängu küsimus

«Nooruse vahel oli – see oli ainuke ristsõna sellel ajal nagu raamatuna. Oli hea taskuformaat – panid tasku ja seda sai uuritud. Siin on huvitavaid asju sees ja hakkasin üles kirjutama neid vastuseid,» rääkis Laumets uudistesaates «Aktuaalne Kaamera».

Milline aga on üks hea mälumängu küsimus? Laumetsa sõnul ei ole selleks sugugi mitte faktiküsimus. «Oluline on see, et vastajad saaksid alustada arutlust ja välja mõelda läbi arutluse selle vastuse – mitte raskeid fakte ette panna,» sõnas ta.