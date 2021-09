Salapärane menuromaan, mille autoriks on pakutud isegi Vladimir Putinit ennast

Esmakordselt 2009. aastal ajakirjas Russkij Pioner ilmunud Natan Dubovitski teos äratas Venemaal jalamaid kõrgendatud tähelepanu. Kuulujutuveskid jahvatasid hüpoteese pseudonüümi taha peituva autori identiteedi kohta. Toona kerkis spekulatsioonimere pinnale Kremli poliitilise strateegi, Naši liikumise isa ja Vladimir Putini lähikondse Vladislav Surkovi nimi. Mees ise pole autorsust kinnitanud … ega eitanud. Välja on käidud ka versioon, et autoriks on hoopiski Vladimir Putin isiklikult. Seegi versioon ei ole kinnitust leidnud.