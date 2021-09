PILDID ⟩ Kogu inspiratsiooni: 12 eriti ägedat koduraamatukogu

Kui enamik kodudes olevaid ruume on mõeldud igapäevasteks toiminguteks, siis raamatukogu võiks olla paik, mis on mõeldud rangelt lõõgastumiseks. Vastupidiselt suurtele ja uhketele avalikele raamatukogudele, on kodus asuvad lugemisnurgad väiksemad ning oluliselt intiimsemad. Juhul kui sinu kodus veel sellist imelist paigakest pole, kuid sisimas sooviksid, siis heida pilk nendele 12 imeilusale koduraamatukogule ning ammuta inspiratsiooni.