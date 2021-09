Teadlased kogunevad arutlema tervise ja biopoliitika üle kirjanduses

«Need meetmed tabasid meie ühiskondi üllatusena, kuid samas on nii kirjandus kui ka filosoofia aastakümneid pakkunud erinevaid kujutusi ühiskondadest, milles tervisepoliitika mõjutab ühiskondlikke struktuure ja igapäevaelu. Just seetõttu tasub praegu selliseid kujutusi lähemalt uurida,» ütles Marling.

Biopoliitika tähistab strateegiaid, mida riigid kasutavad, et korraldada oma kodanike elusid, aga mitte otsese sunniga, vaid sündivuse, sotsiaalhoolekande ja tervise kontrolli kaudu. Marlingu sõnul on seda mõistet tõhusalt kasutatud sooküsimuste, keha, keskkonna, poliitika, õigusruumi ja ühismeedia uurimiseks.

Konverentsil soovitakse algatada arutelu eluvormide teemal ja küsida, kuidas need pandeemiate ajal muutuvad. Kuigi praeguseks on kogunenud omajagu akadeemilisi analüüse tervisepoliitika ja erimeetmete teemal, on vähem tähelepanu leidnud kultuurilised kujutused. Ent just kirjanduslikud kujutused ja filosoofilised diskussioonid aitavad biopoliitilisi norme kehtestada ja kõigutada. Kirjandus ja filosoofia küsivad, kuidas kehtestatakse eriolukordi ja mida need endaga kaasa toovad, ning neis mängitakse läbi erisuguseid individuaalseid ja kollektiivseid stsenaariume.