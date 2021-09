Heidi Iivari esitleb Prima Vistal kakskeelset esikluulekogu

Igapäevaselt Soome Instituudi raamatukogus programmikoordinaatorina töötav Heidi Iivari (1974) on Soomest pärit luuletaja, tõlkija ja kultuurikorraldaja, kelle kodulinnaks on juba kuusteist aastat olnud Tartu. Alates 2018. aastast on Iivari esitanud oma luulet mitmetel üritustel ja festivalidel Eestis, Soomes ja Hispaanias ning temast on kujunenud üks populaarsemaid lavaluule esitajaid Eestis. 2020. aastal saavutas ta Eesti luuleprõmmul kolmanda koha ja oli Tartu esindaja UNESCO kirjanduslinnade Slam-O-Vision lavaluulevõistlusel. Iivari luulet on tõlgitud inglise, hispaania ja prantsuse keelde. Tema luulet saab eesti ja soome keeles lugeda veebiantoloogias «Viron runokartta» ning kogumikus «Sinisild/Sinisilta» (2020).