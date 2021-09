Prima Vista venekeelne programm paneb kõlama nii luule, proosa kui muusika

Tänavu osutab Prima Vista erilist tähelepanu kohalikele autoritele, kes kirjutavad vene keeles. Kõigepealt on festivali meeskonnal soov tutvustada publikule autoreid, kes said kevadel 2021 Eesti Kultuurkapitali venekeelse autori kirjandusauhindade võitjateks. Laureaatideks osutusid Igor Kotjuh teosega «The Isolation Tapes: Стихотворения и заметки» («The Isolation Tapes: Luuletused ja märkmed») ning Jelena Skulskaja teostega «Мой ненаглядный друг» («Mu armas sõber») ja «После четвертого сюжета» («Pärast neljandat süžeed»), mis ilmusid ajakirjas Zvezda (2020, nr 6 ja 8). Kirjanikel on Prima Vistal autoriõhtud: Igor Kotjuh esineb 22. septembril TÜ raamatukogus ja Jelena Skulskaja koos oma teatraalse stuudioga «Poeetiline sõpruskond» Tartu Linnamuuseumis 23. septembril. Lisaks saab Igor Kotjuhiga kohtuda tema Luulekojas, kus igaüks võib õppida kirjutama luuletusi nii eesti kui vene keeles. Skulskaja esineb festivalil ka moderaatori rollis kohtumisel Vene kirjaniku Viktor Šenderovitšiga.