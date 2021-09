Sinijärv soovitab: Asimov on hea kirjanik ja vilets kirjanik korraga

Isaac Asimov, «Nemesis». FOTO: Raamat

Isaac Asimov ei ole teab mis hea kirjanik. Ja samas on ta üks paremaid kirjanikke üleüldse. No kui me kahekümnendast sajandist räägime. Mis on eriti pentsik viis Asimovist rääkida, kuna ta teoste haare ja haarmed ulatuvad . . . . . ja väga palju piikse veel, ütleme, väga palju kaugemale. Enam-vähem kõigisse sajandeisse. Ometi polnud ta mitte niivõrd ulmekirjanik ja uusmuinastaja, ta tegi oma suuremad/arvukamad tööd ja võibolla (mõnelkümnel aastal küll) rahadki hoopis maailma tuntuima teadusetutvustajana.

Kuidas siis nii? Et hea kirjanik ja vilets kirjanik korraga? Saab küll. «Nemesis» on hea näide. Kirjanduslikus mõttes on siin kõik justkui terake kehvasti, mööda, nihu. Aga siin on vaieldamatult olemas too Asimovi võidetamatu võlu, mis vedas meid läbi «Asumi» sarja tuhandete vigade ja «Igaviku lõpu» lõputu igavuse. Ilukirjanik, ulmekirjanik, žanri alusepanija. Seda ei saa olla, kui pole toda seletamatut miskit. Isaac Asimov on nagu Sex Pistolsi mängitud «My Way», mille laulis kuulsaks Frank Sinatra, kes pani laulu pätsu prantslastelt. Guugeldage my way french ja te leiate üles. Guugeldage Isaac Asimov french ja te saate hunniku tõlkeraamatute pealkirju.

Asimov jagas inimese matsu ja oskas seda õigel hetkel õigel kujul serveerida. See hetk ei ole veel päriselt üle läinud. Pigem vast korraks läks, umbes siis, kui Asimov kirjastuste soovil Asumi-sarjale mõned järjed treis, siis said ka lugejad aru, et asi pole enam päris mov. Kiiresti läks üle see ja ega kirjanikkugi kauaks jätkunud, ehk küll elas auväärse vanuseni, muudkui tööd mütates. Pole suuremat rõõmu, kui see, et töö pole nüri orjus, vaid rõõm. Ja kui rahagi makstakse… No mis siis rääkida.