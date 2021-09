Endine munk selgitab, mis asi on pärdikumeel

«Bhagavadgita» väidab: «Kes on saanud võitu meele üle, selle jaoks on meel tema parim sõber; kuid kes ei ole seda suutnud, selle jaoks on tema enese meel tema suurim vaenlane.» Sõna «vaenlane» võib tunduda liiga tugev sõna, millega kirjeldada lahkarvamusel olevat häält meie peas, kuid definitsioon kõlab tõepärasena: «Oxfordi inglise keele sõnaraamatu» kohaselt on vaenlane «inimene, kes on aktiivselt kellelegi või millelegi vastu või selle suhtes vaenulik» ja «asi, mis midagi kahjustab või nõrgendab». Mõnikord töötab meie enda meel meile vastu. See veenab meid midagi tegema, seejärel paneb meid sellepärast süüd või end halvasti tundma, sageli seetõttu, et tegu on läinud vastuollu meie väärtuste või moraaliga.

Jay Shetty, «Mõtle nagu munk». FOTO: Raamat

Paar Princetoni ja Waterloo ülikoolide teadlast on näidanud, et halva otsuse raskus ei ole ainult metafoor. Nad palusid uuringus osalejatel meenutada aega, mil nad tegid midagi ebaeetilist, seejärel palusid neil hinnata, kui raskena nad oma keha tajusid. Inimesed, kel paluti meenutada ebaeetilist tegu, ütlesid, et tundsid end füüsiliselt raskemana, võrreldes nendega, kel paluti meenutada neutraalset mälestust. Teinekord me tahame keskenduda millelegi – tööprojektile, kunstilisele püüdlusele, koduremondile, uuele hobile – ja meie meel lihtsalt ei lase meil sellega tegeleda. Asju edasi lükates valitseb meis konflikt, kus ühel pool on see, mida teadlased kutsuvad meie «peaksin-minaks», ehk see, mida me tunneme, et peaksime tegema, sest see on meile hea, ja teisel pool meie «tahan-mina» – see, mida me tegelikult hetkel teha tahame. «Ma tean, et peaksin hakkama tegelema tolle äriettepanekuga, aga ma tahan vaadata USA lahtiste meistrivõistluste veerandfinaali.»

Enne, kui minust sai munk, ei lasknud meel mul teha seda, mida armastasin, sest see oli liiga riskantne. Mu meel lubas mul tarbida ära šokolaaditahvli ja liitri mullivett päevas, olgugi et tahtsin olla tervislik. See pani mind võrdlema end teiste inimestega, selle asemel et keskenduda iseenda kasvamisele. Ma ei lasknud endal inimestelt abi küsida, sest ei tahtnud näida nõrgemana. Ma lubasin endal olla vihane inimeste peale, keda armastasin, sest sõbralik olemise asemel oli mulle tähtsam, et mul on õigus. Eknath Easwaran kirjutab oma «Dhammapada» tõlke sissejuhatuses, et oma igapäevases mõtete keerises «ei ole meil sellest, milline on elu tegelikult, rohkem aimu kui tibul enne koorumist. Põnevus ja depressioon, õnn ja ebaõnn, nauding ja valu on tormid pisikeses, privaatses, kestaga ümbritsetud maailmas, mida peame kogu eksistentsiks.» Seepärast on mõistetav, et kui Buddha jõudis lõpuks «maailma, mis jääb mõtteulatusest täielikult välja», rääkis ta, et tunneb end nagu tibu enne koorumist.