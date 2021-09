Ilmunud on graafilise disaini näpunäiteid jagav raamat

Raamat on mõeldud kõigile neile, kel on vaja mõnikord midagi arvutis kujundada, kuid kes pole seda eraldi õppinud. See pole üksnes neile, kes aeg-ajalt hädas sotsiaalmeedia reklaami valmistamise või kiiresti vajamineva plakati loomisega. See on ka neile, kes peavad töötama erinevate dokumentide, uudiskirjade, veebilehtede, ettevõtet tutvustavate esitluste või trükistega ning neid visuaalselt atraktiivsemaks muutma.