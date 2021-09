Prima Vistal esineb opositsiooniline vene ajakirjanik ja kirjanik Viktor Šenderovitš

Festivali venekeelse programmi koordinaatori Olga Einasto sõnul kehastub Viktor Šenderovitšis salvav teravmeelsus ja vapustav sõnameisterlikkus – nii kirjas kui kõnes. «Kuulata tema säravaid esinemisi on tõeline nauding ajule ja hingele,» lisas Einasto.

Viktor Šenderovitš (1958) on paljude mainekate kirjandus-, teatri- ja TV-preemiate laureaat. Šenderovitš õppis lavastuskunsti Moskva Kultuuri Instituudis ja Moskva Kõrgemas Teatrikoolis ning on töötanud Moskva Akadeemilises Kunstiteatris.

1992. aastal sai ta Vene Kirjanike Liidu liikmeks. Ta on kirjutanud üle 20 raamatu, millest enamik on poliitilis-satiirilised. Tema satiiri üheks peamiseks objektiks on olnud Venemaa president Vladimir Putin. Šenderovitš esineb praegu lääneriikides, sest ta ei saa vabalt esineda kodumaal.