Prima Vista patrooniprogramm keskendub luulele ja tõlkimise temaatikale

Øyvind Rangøy iseloomustab patrooniprogrammi fookust ja osalevaid kirjanikke niimoodi: «Tähistame 100 aastat Norra ja Eesti diplomaatilisi suhteid. Selle aasta Norra külalised elavad kõik erinevates riikides: Soomes, Norras ja Islandil. Erinev on veel põlvkond, sugu ja teatud mõttes ka emakeel, olgugi nad norralased kõik. Mis võiks neid ühendada? Näiteks see, et neil kõigil on mingis mõttes (vähemalt) kaks kodumaad. Ja kõigil on neil omad kogemused ja teekonnad kirjanduse ja tõlkimise maailmas. Milline on tõlkimise roll riikidevahelistes kontaktides? Ja milline on tõlkija roll kirjaniku elus ja vastupidi--milliseid diplomaatilisi oskusi nõuab tõlkimisega tegelemine tõlkijalt – ja kirjanikult?»