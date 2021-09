Harjumused on õpitud! Kuidas ümber õppida?

Harjumused on õpitud

Harjumused on õpitud. Seetõttu saab neid ka unustada. Kui tahad elus täiesti uude suunda purjetada, pead esmalt välja tõmbama halbade harjumuste ankrud, mis on sind allapoole tõmmanud.

Vaata oma halbade harjumuste nimekirja. Püüa iga harjumuse puhul välja mõelda ja pane kirja, mida seda esile kutsub. Juba ainuüksi see tegevus avardab teadlikkust märkimisväärselt.

Vaheta need välja

Vaata uuesti oma halbade harjumuste nimekirja. Kuidas tuleks neid muuta, et need ei oleks enam nii kahjulikud? Äkki õnnestub need tervislikumate vastu vahetada või loobuda neist sootuks? Kui juba, siis igaveseks. Mängi selle mõttega ja arutle endamisi, milliseid harjumusi saad asendada, ära lõpetada või välja vahetada.