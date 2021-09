Rahvusraamatukogu pakub enne raamatute kokkupakkimist ülipikka laenutusperioodi

«Uue raamatukapi pikk laenuperiood on hea uudis kõigile lugemissõpradele,» avaldas lootust peadirektor Janne Andresoo, kes nentis, et peatselt algav rahvusraamatukogu kolimine Tõnismäe hoonest Narva mnt 11 aadressile saab olema tõsine väljakutse, sest kokku tuleb majast kaasa võtta 3,5 miljonit teavikut, millest vaid vähem kui 3% on laenutatav järgneval neljal - viiel aastal.

Janne Andresoo lisas, et väikse postiteenustasu eest saab raamatuid tellida ja tagastada ka Omniva pakiautomaadi vahendusel. «Rahvusraamatukogu eesmärgiks on olla kättesaadav igast Eesti nurgast ning loodame, et rohkem võimalusi on kasulik meile kõigile.»