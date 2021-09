Ilmumas on Tiit Trofimovi elulooraamat «Lõpp on algus. Julgus elada iseendana»

Trofimov, et tema elu jageneb kaheks – enne 2009. aasta kriisi ja hoopis teine elu pärast. Ta ütleb, et kui ta poleks tookord kõigest ilma jäänud, poleks ta praegu see, kes on ega oleks katsetanud enda peal erakordselt võimsaid praktikaid ja tervendamisvõtteid, mis muutsid tema elu ja mille abil muudab ta nüüd paljude teiste elusid.