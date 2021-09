Prima Vistal esineb menukas Iisraeli kirjanik Etgar Keret

Autor on pälvinud rohkelt kirjandusauhindu nii kodu- kui välismaal ning paljude kirjandusloolaste arvates on Keret oma põlvkonna hääl. Põhiosa Kereti loomingust moodustavad lühijutud, kuid ta on kirjutanud ka filmi- ja telestsenaariume, koomikseid, näidendeid, lasteraamatuid ning lavastanud filme. Koos oma näitlejast ja režissöörist naise Shira Geffeniga tehtud «Jellyfish» (Meduus) võitis 2007. aastal Cannes’i filmifestivalil parima debüütmängufilmi auhinna.

Etgar Kereti tõlkija Margus Alver iseloomustab autorit nii: «Etgar Keret on väga vaheda ja eklektilise keelekasutusega Iisraeli kirjanik, kes ei kirjuta suurtest ideedest ega ideaalidest, vaid tavainimestest ja nende argiprobleemidest. Ta kasutab ohtralt slängi ja vulgarisme. Keretil on erakordne anne näha ka banaalseid seiku harukordsest vaatevinklist ning paisata lugeja järsku võlu- või fantaasiamaailma. Vaatamata süngetele teemadele on enamik lugusid naljakad, tihti on õrnus kõrvuti tooruse ja vägivallaga.»