Hea Sõna auhinna saab loodusajakirjanik ja kirjanik Kristel Vilbaste

Eesti Naistoimetaja ühenduse Hea Sõna auhinnaga tunnustatakse nii sisult kui vormilt hea, täpse ja südamesttuleva sõnaga silma paistnud ajakirjanikku. Tartu Ülikooli bioloogi-geneetiku haridusega Kristel Vilbaste on kolmkümmend aastat olnud väga viljakas ja professionaalne ajakirjanik, teinud kaastööd Eesti suurematele päevalehtedele ja ajakirjadele, võtnud sõna raadios ja teles, kirjutanud stsenaariume, kirjutanud, koostanud ja toimetanud üle viieteistkümne peamiselt loodusteemalise raamatu, sealhulgas «Armastusega loodusest», «Eesti allikad», «Jõhvikas», «Looduskirju», lasteraamatud «Metsa rüpes» ja «Sipelgahapu» ning koos Ain Raaliga kolmeosalise «Eesti ravimtaimed», valmimas on käsikiri maarohtudest. Lisaks on ta tegev mitmes Eesti ja rahvusvahelises keskkonnaorganisatsioonis. Kindlasti on ta silma paistnud ka oma aktiivsete ja julgete sõnavõttudega sotsiaalmeedias.