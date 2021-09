Kuidas leida oma kirg ja kutsumus?

Mis on kirg ja mis on kutsumus?

Tokko selgitab, et kutsumus on tegevus, mis tuleb sul loomulikult välja, milleks sul on annet ning millesse sa suhtud kirega. Sul on sisemine tung seda teha. Kui oled sellise valdkonna leidnud, on kõik eeldused õnnelikuks eluks loodud.

Kire all peab ta silmas tegevusi, mida sa mõnda aega väga naudid, kuid sul ei pruugi selles annet olla. Kirgi võib sul elu jooksul olla mitu ja need võivad aja jooksul muutuda. Sa suhtud oma kutsumusse tõelise kirega, aga kõik su kired ei pruugi kutsumusega seotud olla.

Roland Tokko «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma». FOTO: Raamat

Oma kutsumuse leidmine on teekond

Tokko tõdeb, et mõni inimene satub juba noorena tegelema sellega, mis tal suurepäraselt välja tuleb ja mida ta täielikult naudib. Teisel võib sellise valdkonna leidmine pikalt aega võtta, sest ühiskond sunnib meid raamidesse, millest on äärmiselt keeruline välja tulla. Isegi kui sooviksid mõne huvipakkuva alaga tegeleda, jääb see tihti arvamise taha, et sel alal ei ole võimalik raha teenida või et see on lihtsalt hobi. Hullemal juhul ei jõutagi terve elu jooksul oma kutsumuse leidmiseni, sest aeg on läinud raha teenimisele ja hinge sees hoidmisele.

Kuidas oma kutsumus ära tunda?

«Mõtle, kas on mõni valdkond, millega tegeledes sa unustad end täiesti ära? Meenuta, kuidas sa lapsena õues mängisid – sa ei mõelnud, mida teised arvavad, vaid lihtsalt tegid ja olid. Võib-olla suhtud sama kirglikult mõnesse oma hobisse? Mida rohkem sul selliseid tegevusi on, seda õnnelikum oled. Kirg on sinu õnne alus ja annab elule värvid,» selgitab Tokko.

Kui sa ühegi sellise asjaga ei tegele, tunned Tokko sõnul suure tõenäosusega varsti, et su elust on midagi puudu. Isegi kui oled õppinud midagi väga hästi tegema, aga see ei sütita sind, ei saa sa oma tööst sellist rahuldust, nagu võiksid.

«Jah, olen nõus, et alati ei saa kõik hästi olla, sest elu koosnebki tõusudest ja mõõnadest ning aeg-ajalt peame tegelema ebameeldivate asjadega. Aga mõtle, milline su elu oleks siis, kui saaksid suurema osa ajast tegeleda sellega, mis sulle tõesti rahuldust pakub. See on võimalik! Tean seda, sest elan ise just sellist elu,» rõhutab ta.

Tokko teab väga hästi ka seda, milline on elu siis, kui töö ei meeldi. Õnnetu olemine paistab välja nagu ka see, kui sa oled õnnelik. Mida rohkem sa meeldivate asjadega tegeled, seda rohkem positiivseid inimesi ja toredaid projekte ligi tõmbad, sest kõik tahavad koostööd teha õnnelike, mitte õnnetute inimestega.

Inspireeriv lugu

Roland Tokko toob näiteks ühe inspireeriva loo, mida jagas Edu Akadeemiaga üks inimene. Ehk innustab see sind oma annet ja kirge rakendama, hoolimata teiste arvamusest.