Mitte mõõk ei ole kõige ohtlikum, vaid sõna

Mõnikümmend meetrit eemal seisavad mees ja naine liikumatult kõrvuti ja vaatavad vette. Mida ma õige teen, mõtleb Stella. Mis õigusega? Ja mis mu plaan üldse on? Järgneda neile, kuni – mis? Kuni nad kaovad kuhugi trepikotta nagu Anders ja see naine? Mõne hotelli fuajeesse? Autosse, taksosse, metroosse, sõidavad kuhugi? Või mõnda teise muuseumi, restorani, kohvikusse? Ja edasi? Milleks? Kas on keelatud vana tuttavaga kokku saada, kas tõesti on nii hämmastav, et ema ei tahtnud minuga oma plaane jagada? Kas mina räägin emale endast? Ema on juba kolm päeva siin, ja ma olen kõik selle aja olnud nii, nagu kõik oleks korras, kõik oleks nagu enne. Ehkki mitte miski pole nagu enne.

Ta ei jõua nendele küsimustele vastata. Mees ja naine hakkavad piki Gribojedovi kanali kaldapealset Nevski prospekti poole jalutama ja Stella saadab neid mõni­kümmend meetrit eemalt, sest ka temal pole siit mujale minna kui edasi. Prospekti nurgal metroojaama sissepääsu juures jääb ta lõpuks seisma ja teab, et kaugemale ta ei lähe. Ta vaatab, kuidas mees ja naine teed ületavate inimeste sekka kaovad. Kiirustavad inimesed müksavad teda, Stella astub kõrvale, peaaegu maja seina äärde ning näeb, kuidas paar teisel pool teed muudest inimestest uuesti eraldub. Naine on millalgi vahepeal, inimvoolus laveerides mehel käe alt kinni võtnud, selles on midagi intiimset ja samas midagi argiselt liigutavat, see vaatepilt – vanem mees ja naine tihedalt teineteise kõrval, astumas tõsise massiivse Kaasani katedraali suunas.

Ta laseb neil minna.

Kiriku kuppel on äsja üle kullatud ja see leevendab natuke hoone sünget suursugusust. Stella mõtleb, et see kirik ongi vist üks tema esimesi mälestusi sellest linnast. Ema võttis ta esimest korda Leningradi kaasa alles keskkooli ajal. Selleks ajaks tundus Stellale, et kõik teised olid vähemalt korra elus Leningradis ekskursioonil käinud või siis vähemalt koos vanavanematega Leningradi turul kurke müünud.