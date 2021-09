Hendrik Sepa sõjaajaloo preemia laureaadid on Endel Püüa ja Igor Kopõtin

Hindamiskomisjoni esimees sõjamuuseumi teadusdirektor Toomas Hiio ütles, et komisjon pidas kõrget tunnustust väärivaks koguteost «Eesti Vabadussõja ajalugu», kuid hindamiselt otsustati see välja jätta. «Tegemist on teetähisega nii Eesti sõjaajaloos kui ka oma kitsamas valdkonnas, mis täitis suure lünga Eesti sõjaajaloo kaasaegsel käsitlemisel. Teose autorite hulgas on suur osa tunnustatud Eesti sõjaajaloo uurijatest, sealhulgas komisjoni seitsmest liikmest viis. Koguteos «Vabadussõja ajalugu» kuulub omaette klassi. Teised preemiale esitatud raamatud on enamasti monograafiad,» selgitas Hiio.