Ilmus raamat Saksa naiste vastu suunatud vägivallast Teise maailmasõja lõpul

«Kui sõdurid tulid» räägib Saksa naiste vastasest vägivallast Teise maailmasõja lõpul ning vahetult sellele järgnenud perioodil. See on üks esimesi põhjalikumaid uurimusi valusal teemal, millest kannatanutel on siiani raske rääkida ning mitmel pool poliitilistel põhjustel lihtsalt ei soovita kõneleda.