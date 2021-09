Eesti luureohvitseri kaheksa erinevat teekonda ja kaheksa erinevat valikut

Eesti kompanii kammib läbi viimaseid majapidamisi enne elutut Bowri kivikõrbe baasist umbes kaheksa kilomeetrit põhja pool. Öösel valves olnud luureohvitser Tanel Liivak jääb maja hoovis müüri äärde tukkuma. Kui ta ärkab, pole sõdurite ega soomukite hääli kuulda. Mehe kõige suur hirm on teoks saanud ‒ ta on omadest maha jäänud. Liivak peab leidma viisi, kuidas läbi kõrbe tagasi baasi jõuda, enne kui Talibani võitlejad ta tabavad. Ta on lõksus tühjas majas, mille elanikud on lahkunud, kuid võivad iga hetk tagasi tulla. Iga samm ja otsus võib tähendada elu või surma. Kas jääda tühja majja ja oodata, kuni kaasvõitlejad tema puudumist märkavad ja talle järele tulevad või asuda pimeduse varjus baasi poole teele? Autor mängib läbi peategelase kaheksa erinevat teekonda, kaheksa erinevat valikut.

Kirjanik, ajakirjanik ja julgeolekuekspert Erkki Koort ütleb, et «Helmandi silmus» on mõtlemapanev lugemine dilemmadest ja valikutest või nende puudumistest, mis inimest sõjas saadavad. «See on sõda seestpoolt. Sellel on üks alguspunkt, kuid tuhat erinevat lõppu ehk mitu võimalust surra, mitmes samaaegses olevikus,» kirjeldab Koort. «Raamat esitab sõjamehe eksistentsiaalseid valikuid, mis määravad tema ja teiste saatust. Kirjeldus, millistest igapäevaselt varjujäävatest pisiasjadest saab sõjas ammutada uut jõudu, on väärt abi ka argielus.»