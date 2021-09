Kuidas ilma suurema draamata lapsi distsiplineerida ja seejuures terve mõistus säilitada

Tina Payne Bryson ja Daniel J. Siegel, kelle sulest on eesti keeles varem ilmunud menukas «Lapse ajukeskne kasvatus», on oma uues teoses ette võtnud laste kasvatamise ühe kõige keerukama probleemi ja väljakutse – kuidas hoida distsipliini. Tuginedes seostele, mis tekivad lapse ajus vanemate erinevate käitumistaktikate korral aju neuroloogilise arengu erinevatel etappidel, pakub «Draamata distsipliin» välja tõhusa ja empaatilise tee, kuidas jonnihoogude, pingeolukordade ja vastaseisude lahendamisega toime tulla. Ja seda kõike ilma draamata!

Tuginedes lihtsale alustõele – juhenda, mitte ära karju ega noomi – selgitavad autorid, kuidas emotsionaalselt keerulises olukorras lapseni läbi murda, tema tunded maandada ja ümber pöörata ning seda nii, et plahvatusohtlikust konfliktist saab arendav võimalus, mis katkestab negatiivse käitumise (ja karistuse) tsükli. Probleem on lahendatud nii, et võidavad kõik.