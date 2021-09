Põhjamaade parim kriminaalromaan sai järje

Camilla Grebe «Unetardumus» on hingematvalt põnev jutustus kaasajast, mis kannab nartsissismi ja piiramatuse pitserit. See räägib ka armastusest, mis on piisavalt tugev, et võita hämaraid jõude.

«Unetardumus» on eraldiseisev järg Grebe raamatutele «Koduloom» (valiti 2017. aastal Rootsi parimaks kriminaalromaaniks ja pälvis 2018. aastal Põhjamaade parima kriminaalromaani tiitli) ja «Armuke peakontorist» (2015), mis mõlemad on ilmunud ka eesti keeles.

2015. aastast alates on Grebe jätkanud omal käel sarjaga «Tüdrukud ja pimedus», milles on rootsi keeles seni ilmunud neli raamatut. Sarja esimene teos «Armuke peakontorist» on tõlgitud juba 21 keelde ning sellest on valminud ka film. Camilla Grebe kriminaalromaane on nii Rootsis kui Põhjamaades korduvalt auhindadega pärjatud.