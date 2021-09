Dave Benton: panen alati tähele, kas inimene julgeb mulle silma vaadata

Näiteks seda, et Benton on ka alternatiivtervendaja, ja reikimeister. Benton räägib oma raamatus «Olen see, kes olen», et on inimene, kellele meeldib teistele silma vaadata. «Kui kellegagi näost näkku kohtun, panen alati tähele, kas see inimene julgeb mulle silma vaadata. Mida ma inimestes otsin? Ausust,» räägib ta.

Oluline on psühholoogiavaldkond

Dave Bentoni raamat «Olen see, kes olen». FOTO: Karen Härms

Benton selgitab, et alternatiivravitseja töös ja tervendamises on psühholoogia valdkond olulisel kohal. Peab suutma kliendiga suhelda sellisel moel, mis aitab saavutada usaldusliku kontakti. See aitab paremini selgitada erinevate käitumismustrite tagamaid. Eesmärk on alati otsida üles probleemi epitsenter, et seda ravida ja kui võimalik, siis elimineerida.

«Olles tervendajad, saame iga päev üha enam teada inimese psühholoogiast kui niisugusest. Ükski klient ei sarnane teisega. Iga uus inimene, kes tuleb kohtumisele, tähendab spetsiifilist ja isikupärast psühholoogilist lähenemist,» nendib ta.

Inimese meeled on erakordselt võimsad ja neisse on talletatud palju infot, sealhulgas ka sellist, millest rääkida ei taheta

Aga just need on enamasti häiriva käitumise või olukorra probleemseks päästikuks ning võtmeks selle lahendamisel on nad üles leida, nendega töötada ja püüda võimalusel klienti aidata.

Ta tõdeb, et kindlat reeglistikku tal elus pole. «Ma arvan, et elu muuta pole võimalik. Usun, et muuta saad vaid ennast ja seeläbi võib ka su eluviis muutuda. Vaid sel moel saab oma elu suunata,» tõdeb ta.