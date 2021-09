Mida arvavad Tiit Trofimovi elulooraamatust Anu Saagim ja Danel Pandre?

«Üks Tiidu tsitaatidest paneb suurepäraselt paika selle raamatu selgroo: «Kui sa oled sina ise, siis oledki piisav. Kui sul on mask ees, ei saa sa kunagi piisavaks, sest sa ei ole see, kellena end esitled.» Raamat kordab üle lihtsad tõed. Meil on käsil elukestev õpe. Võiks ka aru saada, et edu pole lõplik ja ebaõnnestumine ei ole saatuslik. Selle, kuidas näete oma probleeme, määrab see, kui palju teil on julgust edasi liikuda. Kui oled julge ja usud, et saad probleemidest jagu, alles siis saad neist jagu. Me saame vanemaks, aga kas ka targemaks? Mõni saab, teine mitte. Tundub, et Tiit sai. Palju õnne! Mehel on leidlikkust, paindlikkust ja julgust olla õnnelik. Kergus, millega ta täna ringi liigub, on tulnud minevikutaaga mahaviskamisest. «Lõpp on algus» õpetab seda teilegi.»