Alanis Morissette soovitab käsiraamatuid, mis on tema vaimsele arengule palju kaasa aidanud

Harville Hendrix on kirjutanud mitu suhteõpikut. Neist ühte luges laulja kõigest 15-aastaselt ja sai juba siis aru, et tegu on mudeliga, mis õpetab talle elutervet armastust ja suhtes olemist.

Raamatud tundlikkusest on Morissette'i sõnul olulised kõigile neile, kel on end tänapäeva ühiskonnas raske mõista. «Me oleme kasvanud üles ühiskonnas, kus ülistatakse ekstraverte. Me tunneme end veidrikena. Need on selle mõistmiseks tõesti suurepärased raamatud.»