Betooniühing andis välja uustrüki raamatust «Betoonkonstruktsioonide arvutamine»

Raamatus on esitatud betoonkonstruktsioonide arvutuseeskirjad ja peamised konstrueerimisnõuded ning nendele vastavad arvutusnäited. Esitatud materjal on kasutatav ka ehitusalasel täiendõppel ja ekspertiiside koostamisel.

Üliõpilastel aitab raamatus esitatud materjal kaasa betoonkonstruktsioonide kursuse süvendatud omandamisele. Praktilises projekteerimistöös on raamat insenerile abiks raud- ja pingebetoonkonstruktsioonide ning nende elementide sisumõistval arvutamisel.

Otsmaa on konsulteerinud raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimist ja ehitamist, juhtinud vastutusrikaste ehitiste katsetamist. Tema koostatud on projekteerimisnormide eelnõu, mille alusel kehtestati esimene raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimise Eesti standard. Samuti on ta tõlkinud praegu meil kehtivad Euroopa betoonkonstruktsioonide projekteerimisstandardid ning koostanud nendele Eesti rahvuslikud lisad.