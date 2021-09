Soojad nõuanded, kuidas kärgpere keerulised suhted toimima saada

Katrin Saali Saul, «Kärgpere käsiraamat». FOTO: Raamat

Uudissõna kärgpere valiti Eesti Keele Instituudi poolt 2010. aastal välja perekonnatüübi tähistamiseks, kus vähemalt üks vanem on «teisele ringile» läinud ning perre kuuluvad «sinu, minu, meie» lapsed. Kuigi mõiste kõlab uudselt, on nähtus iidne ja tänapäeval sama levinud kui traditsiooniline perekonnatüüp.

See raamat on kauaoodatud praktiline teejuht peredele, kus vanemate paarisuhe on lõppenud, kuid endiseid armastajaid ja tänaseid ekspartnereid seovad ühised lapsed.

See raamat on sulle, kui

• oled alustamas uut suhet ja tahad oma eelmisest suhtest pärit last uude perekonda integreerida nii, et see lapsele võimalikult valutult kulgeks;

• oled lapsevanem ja vajad teejuhti, et ehitada oma ekspartneriga üles toimiv koostöösuhe teie lapse õnneliku tuleviku nimel või

• oled uueks partneriks inimesele, kel on eelmisest suhtest laps.