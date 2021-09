«Frankensteini» esmatrükk purustas oksjonil hinnarekordi

Siiani on see kõige kõrgem hind, mis on makstud naiskirjaniku trükiteose eest. 2008. aastal müüs Bonhams Jane Austeni 1816. aastal ilmunud «Emma» maha 150 000 naela ehk umbes 202 016 euro eest. J.K. Rowlingi «The Tales of Beedle the Bard» osteti 2007. aastal Sotheby's ära küll 1 950 000 ehk umbes 2 626 202 auro eest, kuid sel juhul ei olnud tegu trükiteosega, raamat oli käsitsi kirjutatud ja illustreeritud.

Mary Shelley kirjutas «Frankensteini» 1816. aasta suvel, kui puhkas oma abikaasa Percy Shelley ja George Gordon Byroniga Genfi järve ääres. Seltskonnas tulid jutuks saksa kummitusjutud ja lord Byron pani ette, et nad võiks ise ühe õudusjutu kirjutada. Esialgu ilmus lugu anonüümselt ja Mary sai teose kasumist vaid kolmandiku. Arvustused olid vastandlikud. Näiteks kirjutas Walter Scott, et «Frankensteini» autor on «originaalne geenius», kes on luulekujundite loomisel haruldaselt võimekas. Väljaandes Quarterly Review oletati aga, et autori pea ja süda peavad küll olema raskest haigusest võetud.