Roland Tokko soovitus alustavale ettevõtjale: sa ei pea ise kõike teadma ja oskama. Kasuta teiste abi!

Õppida tasuks neilt, kellel on ettevõtluskogemus

Tokko ei soovita õppida ettevõtlust ülikoolis, sest sealt saad magistrikraadi (MBA), mis tähendab Master of Business Administration, nii et lõpuks oskad sa üksnes ettevõtet administreerida. Sa oskad kellegi teise ettevõtet juhtida. Tegelikult on sul vaja MBO-kraadi, mis tähendab Master Of Business Ownership ehk sa tead, kuidas omada ettevõtet.

Roland Tokko «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma». FOTO: Raamat

«Kahjuks ei õpetata seda ülikoolis, vaid seda tuleb õppida inimestelt, kellel on ettevõtluskogemus ja kes oskavad oma teadmisi edukalt edasi anda. Kuidas ma seda tean? Eks ikka oma valusast kogemusest,» nendib ta.

Ta põhjendab, et ettevõtlusteekonda alustades tahtis ta teha midagi valdkonnas, mis talle hingelähedane oli. Selleks oli muusika. «Hakkasime koos äripartner Ikevaldiga BändCämpi-nimelise kaubamärgi all muusikaüritusi korraldama. Näiteks kutsusime 30 muusikut ühte laagrisse kokku ja panime nad loosiga kokku täiesti uuteks bändideks. Andsime neile kaks päeva, et teha üks uus lugu ja kaks kaverit mõnest olemasolevast loost, ja viimasel päeval toimus kontsert,» meenutab ta.

Ta kinnitab, et see oli üks ütlemata lahe ettevõtmine, mis andis talle väga palju õppetunde ja veidi aimu sellest, mida ettevõtlus tegelikult tähendab. Probleem oli aga selles, et nad leidsid küll väga loovaid lahendusi ja korraldasid ägedaid üritusi, kuid ei saanud seda ettevõtmist kunagi rahaliselt toimima. Mis veel hullem – pärast seda kui nad olid paar aastat väiksemaid üritusi teinud, mõtlesid nad, et oleks aeg teha midagi suurt ja lõpuks ka raha hakata teenima. Seega otsustasid nad korraldada lauluväljakul festivali, kuhu lootsid kohale meelitada 30 000 inimest.

«Ent me ei kutsunud oma tiimi ühtegi inimest, kes oleks varem sellise mastaabiga üritusi korraldanud. Mõtlesime, et oleme ise piisavalt targad, et midagi sellist ära teha. Olime ju enne mitmeid väiksemas mahus üritusi korraldanud, mis ei olnud küll finantsiliselt edukad, aga lootsime, et kui suurelt teha, siis läheb kindlasti paremini.

Reaalsus oli kuus kuud meeletut ponnistamist ja tööd, mille tulemusel toimus 6. augustil 2011 festival, kuhu tuli kohale vaid 2000 inimest, nii et selgelt vähem, kui meie esialgne eesmärk oli. Ühtlasi lõppes meie ettevõtmine 25 000-eurose kahjumiga,» räägib ta.

Tokko ütleb, et see oli üks tema valusamaid õppetunde, nii rahaliselt kui emotsionaalselt. Tänaseks näeb ta, et ühtlasi oli see üks paremaid asju, mis temagajuhtuda sai, sest see kogemus on aidanud tal edaspidi palju targemalt tegutseda. Lisaks andis teekond miinusest välja kinnituse, et ükskõik kui halb su seis on, alati on võimalik sellest välja tulla. Ta on kindel, et ka kõige hullemad asjad on meile tegelikult mingit moodi kasulikud.

Kolm kõige suuremat õppetundi, mis Tokko sellest kogemusest sai: