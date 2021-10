«Ta ei tunneks vere maitset, kui see oleks unenägu»

Nad ei liiguta end, kui mees on läinud. Isegi siis mitte, kui kuulevad köögiust taas kriuksatavat ja pauguga kinni langevat. Nad jäävad oma kohale, paigale sellesse tihkesse käte ja jalgade ja põlvede ja lõugade ja kinnipigistatud silmade ja üksteisesse haakuvate sõrmede puntrasse isegi pärast seda, kui kuulevad, et mees on taas õues oma kaaslaste juures, pärast seda, kui kuulevad teda teatamas, et majas pole kedagi ja et tema hakkab nüüd kana sööma, sest pole mingit põhjust lasta heal grill-lihal raisku minna, kui samal ajal Aafrikas lapsed nälgivad. Mees on akna taga siiski veel nii lähedal, et Luca kuuleb neid lurtsuvalt venivaid matsutushääli, mida tema kana järav suu kuuldavale toob. Luca keskendub hingamisele, sisse ja välja, hääletult. Ta ütleb endale, et see on lihtsalt halb unenägu, hirmus unenägu, aga ta on niisuguseid varemgi tihti näinud. Ta ärkab alati peksleva südamega ja tunneb suurt kergendust. See oli lihtsalt unenägu. Sest need on Mehhiko linnade tänapäeva kollid. Sest isegi vanemad, kes jälgivad hoolega, et nad oma laste kuuldes vägivallast ei räägiks ja vahetavad raadiokanalit alati, kui seal tehakse juttu järjekordsest tulistamisest, vanemad, kes varjavad hoolega oma suurimaid hirme, ei saa kuidagi takistada oma lapsi teiste lastega rääkimast. Need võikad lood koonduvad ja paisuvad kiikedel, jalgpalliväljakutel, poiste vetsus koolis. Kõik need lapsed, olgu nad rikkad, vaesed või keskklassist, on näinud tänavatel laipu. Juhuslikke mõrvu. Ja omavahel rääkides on nad teada saanud, et oht on hierarhiline, et mõned pered on suuremas ohus kui teised. Nii et kuigi Luca ei näinud oma vanemate puhul vähimatki märki sellest ohust, kuigi nad näitlesid poja ees laitmatult julgust, ta teadis – teadis, et see päev kord tuleb. Aga see teadmine ei muuda oma kohalejõudmist sugugi kergemaks. Läheb kaua, kaua aega, enne kui Luca ema vabastab poja kukla oma käe haardest, enne kui ta naaldub piisavalt kaugele, et Luca näeks, et läbi vannitoa akna langeva valguse nurk on muutunud.