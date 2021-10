«Lugemisisu» programm innustab lapsi lugema

«Lugemisisu» programm sai esimest korda hoo sisse aastal 2019. Piloothooajast võttis osa 26 Eesti raamatukogu ja nüüdseks on see arv kasvanud 197ni. Et lapsed saaksid isukateks lugejateks, tutvustatakse neile väärt uudiskirjandust, mis on välja toodud lastekirjanduse keskuse soovitusnimekirjades. Läbiloetud raamatud pannakse kirja spetsiaalsesse lugemispassi ja täidetakse sealsed loomingulised ülesanded. Kooliaasta lõpus premeeritakse diplomiga kõiki osalejaid, kes on passi kandnud viis teost. Lasteaialapsed saavad «Lugemisisus» osaleda koos terve rühmaga.