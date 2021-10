Kuidas Aleksei Navalnõist sai «välismaa mõjuagent»

Pavel Goldbach, «Mister Navalnõi». FOTO: Raamat

Tavapäraselt kajastavad eesti keeles ilmuvad raamatud Lenini ja Stalini ajastut või poststalinismi järgset aega, kuid vähem on kättesaadavad materjalid, mis puudutavad kaasaegset Venemaad. Raamat «Mister Navalnõi» täidab selle tühimiku ja vaatleb müstilist Venemaad nii öelda Aleksei Navalnõi võtmes. Aleksei Navalnõi on lääne silmis tõusnud Venemaa opositsiooni liidriks. Samal ajal on Vene meedias tituleeritud teda interneti-killeriks, blogijaks ja ebaõnnestunud poliitikuks, kes pole suutnud tõusta isegi riigiduuma saadikuks.

Aleksei Navalnõi sündis 4. juunil 1976 Odintsovo rajoonis, Moskva oblastis ja ta noorus möödus Moskva-lähedastes ühetaolistes sõjaväelinnakutes ja Tšornobõli kandis maal vanaema juures – kuni selle kevadeni, mil seal käis suur pauk. Siis tulid pioneerilaagrid ja sambotrenn. Kui ta tööjõuturule jõudis oli esimene ümberjagamine möödas ja alanud oli krahh.

«Minusugustele turufundamentalistidele tundus, et meist kõigist saavad miljonärid. Kõik mõtlesid: kuna meie oleme nii targad, siis rikastume väga kiiresti. Alates kolmandast kursusest hakkasin tööle juristina erinevates kohtades. Millegipärast tundus see mulle ebahuvitav: istute ja nihutate pabereid, sellal kui teid ümbritsevad inimesed ajavad kokku oma esimest miljardit. Kuid äkki märkasin, et rikkaks saavad vaid need, kes on kuidagi võimuga seotud,» kurtis Navalnõi tunnistades, et tema põlvkonnal ei olnud mingeid võimalusi.

Venemaa eksperdi Pavel Goldbachi raamat «Mister Navalnõi» avab kangelase tausta eesti lugejale. Raamatu on välja andnud kirjastus Paradiis.

***

Välismaa mõjuagent

Nikita Belõhh astus Paremjõudude Liidu esimehe kohalt tagasi sügisel 2008 ja võttis detsembris vastu president Dmitri Medvedevi pakkumise asuda tööle Kirovi oblasti kubernerina. Ta kutsus endaga kaasa ka kaks tuttavat, Aleksei Navalnõi ja Maria Gaidari, kellega oli parteitööl sõbrunenud. Varsti hakkas Alekseil provintsis igav või tal tekkis isegi praktiline vajadus sealt lahkuda.

28. aprillil 2010 teatas Aleksei oma blogis, et on sisse saanud Yale’i Ülikooli.

«Tüdrukud ja poisid, mul oli õnn pääseda siiski Yale’i Ülikooli World Fellows programmi. See ei olnud lihtne, konkursis osales vaat et 1000 inimest 15 kohale või midagi niisugust. Nii et 2010. aasta teise poole veedan ma New Haveni linnakeses New Englishi maakonnas Connecticuti osariigis. «Aga kuidas meie armsate Efektiivsete Mänedžeridega jääb?» küsite teie. Kas tõesti arvate, et vai, millel on otsas terav nael, kukub sinu käest otse tolmuse Moskva muru sisse? Ei kuku. Möödunud aja jooksul on paljud teist hakanud selliseid piike teritama ja ma loodan, et te jätkate meie lõbusate katsete läbiviimist,» kirjutas Navalnõi oma poolehoidjatele blogis.