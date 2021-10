«Sobjaninile 50 protsenti hääli, Navalnõile viis aastat»

Kas tõesti suutsid uurijad arvutada ühe firma tulu teise firma kahjumiks ja väänata selle eest viis aastat vabadusekaotust? Kas see on võimalik vaid Venemaal? Taustaks: Navalnõi ühe esimese tööandja tütre pruutkleit maksis 18 miljonit rubla, tordi peale kulus aga ligi 30 miljonit. Kuid käsk on vanem kui meie ja internetirüütel otsustati vangi panna. Lisaks selgitati välja, et opositsioonipoliitik oli saanud advokaadi kutsenimetuse ebaseaduslikult. Advokaadi kutsenimetuseks on vaja, et inimene on juristina töötanud vähemalt kaks aastat ja Navalnõi esitas tõendi, et oli OOO Allekt asedirektor juriidilistes küsimustes. Kuna samal ajal oli Navalnõi ka selle firma peadirektor, siis tekkis uurijatel veel kahtlusi. Nimelt OOO Allekt arvele laekunud valimiskampaania reklaamiraha kohta 100 miljoni rubla ulatuses, mida oli laiali külvatud siia ja sinna, valdavalt ühepäevaliblikatest firmadele.

Projekti Navalnõi ehk härra Navalnõi enda roll on kuidagi segasevõitu, on tunnistanud kirju elusaatusega natsionaalbolševik Eduard Limonov (1943–2020), kes kõigile ootamatult oli 2013. aasta alguses tõusnud kõige riigitruuma ajalehe Izvestija kolumnistiks ja andis sealt Aleksei Navalnõi pihta tuld. Kirjanik ja poliitik Limonov, kes on kirjutanud muuhulgas raamatud «Limonov Žirinovski vastu» ja «Limonov Putini vastu», võttis nüüd käsile Navalnõi, kahtlustades teda võimudega kokkumängimises. Limonov näis isegi veidike kade, et tema kõrvale oli kerkinud uus väljapaistev skandalist, kes tõmbas tähelepanu endale.

«Aleksei Navalnõi mõisteti kohtus süüdi, talle määrati viis aastat üldrežiimiga kolooniat ja ta võeti vahi alla otse kohtusaalis. Venemaal on kombeks, et süüdimõistetule tuntakse kaasa. Avaldan kaastunnet vanematele, abi­ kaasale ja lastele ning muidugi Navalnõile endale,» seletas Limonov 19. juulil 2013 Izvestijas, lisades, et peab end kurjaks ja jäigaks inimeseks, kuid ta ei ole antikristus, kel puudub kaastunne.

«Ma eeldasin, et antakse viis aastat, kuid tingimisi. Mina oleksin andnud viis ja tingimisi, sest nii oleks kõigile parem. Usun, et Kirovlesi asjas on Navalnõi tegelikult ka süüdi, aga oleksin andnud tingimisi. Siis oleks Navalnõi saanud osaleda linnapea valmistel, kuhu ta tahtis nii väga minna, et oli selle nimel valmis isegi ohverdama osa oma jäigast Sulide ja Varaste Partei vastu võitleja mainest, näidates sellega, et ta suudab ka paindlikum olla. Võttes vastu Sobjanini abi, astus Navalnõi kokkuleppevõimeliste kehtiva režiimi vastaste rivvi. Ta oleks edukalt selles rivis sammunud ja oleks kunagi jõudnud ka Riigiduumasse,» arutles Limonov.

Eduard Limonov selgitas, miks ta peab Navalnõid süüdlaseks. «Ta on väikeettevõtja, kes on valmis kinni haarama igast äriideest ja tööpakkumisest; inimene, kelle silmaring on väga lai, kuid ähmasevõitu; õnneotsija, kes on alatasa kasumiteenimise otsingutel ja kellele tegelikult makstakse tugrikutes. Vaadates tema punutisevabriku omanikest vanemaid, venda oma firmaga, mis on ühinenud suurfirmaga Vene Post, ning offshore-firmat Küprosel, on lihtne näha keskkonda, kus ta elas enne seda, kui otsustas hakata poliitikuks: see oli üsna põhjakiht, kus unustati kergesti, kust läheb piir seaduse ja seaduserikkumise vahel ehk, teisisõnu, käidi edasi-tagasi üle lubatud ja lubamatu piiri,» seletas Limonov. «Kuid ta ei olnud ega ole ainus selline, temasuguseid on kümneid tuhandeid, ainult et nood ei ole läinud poliitikasse, vaid joovad rahumeelselt oma džinni või mida nad seal joovad... Aga poliitik on alati tähelepanu keskpunktis. Ja suhtumine temasse on kaugel sõbralikkusest. Kirovlesi juhtum sai 2009. aastal võimalikuks sellepärast, et Navalnõi sai kuberneri nõuniku kasuliku ametikoha. Seal ei olnud isegi ametipalka, kuid teenistusastmelt on kuberneri nõunik Venemaal tohutu võimutäiusega komandör, vaid veidi madalam kubernerist. Kõik omakasu tõotavad, omade poiste vahel peetud jutud Ofitseroviga näitavad meile Navalnõi teistsugust, varjatud isiksust. Lühidalt öeldes ma usun, et ta on süüdi. Kuid valgustamata ajakirjanikud usuvad tema süütusesse, sest nende silmis on «verega antud allkiri» tõend. Tegelikkuses aga ei allkirjastanud keegi mingisuguseid pabereid. Lepiti suuliselt ja kiiresti kokku ning tehti ära,» arutles Limonov ja esitas küsimuse, mis Navalnõist edasi saab.