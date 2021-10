Sinijärv soovitab aegumatut taimeraamatut, milles piltidega pole koonerdatud

Taimeraamatud on natuke nagu kokaraamatud. Ühes servas on arvukate ilupiltidega läikteosed, mis sobivad heal juhul isu ja huvi äratama ning teises veeres põhjaliku peenikese kirjaga täidetud teaduspoolsed teosed spetsialistidele. Ja sinna vahele jäävad kõikvõimalikes stiilides kõikvõimalikele sihtrühmadele suunatud üllitised, mille hulgas leidub head ja paremat ning ka kehva ja kehvemat. Enamikule meist on abi ja rõõmu just sellest vahepealsest osast. Ja mõistagi sest heast ja paremast.

Teada asi, et seda tüüpi raamatute korrigeerimine ja trükieelne ülelugemine on üks paras piin ja vaev ning et trükiveakurat kipub end ikka ilmutama jämedas kirjas ja silmatorkavates kohtades. Lahknevused sisukorras ja sisus ikkagi pisut häirivad. Kui sisukorras seisab teise osa nimena «Kasutamine», aga sees on kirjas «Kasutus», siis olgu pealegi, kuigi vahe on tähendustel olemas, aga kui kolmanda osa puhul on sisukorras «Istutusplaanid ja taimekooslused» ja sisus «Istutusskeemid & kombinatsioonid», siis on vist kübeke liiga vabalt võetud. Loodan, et raamat ostetakse kähku ära, sest väärt on ta ostmist küll ja veel, ning et järgmises trükis saavad näpuvead korda.