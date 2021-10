Ilmus esimene raamat Eesti õhuväe ajaloost

Kirjastuse Argo väljaantud raamatu on koostanud Rene Rässa ja Toomas Türk ning selle väljaandmist on toetanud õhuvägi ja Õhuväe Allohvitseride Kogu. Raamatusarja teine osa, mis hõlmab endas taasiseseisvunud Eesti õhuväe olulisemaid sündmusi, on planeeritud ilmuma 2022. aastal. Raamatu esimene osa on saadaval raamatupoodides üle Eesti.