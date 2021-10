Turu rahvusvahelisel raamatumessil toimub mahukas Eesti-programm

Seekordse Eesti-programmi eripäraks on märgid kahe naabermaa kirjanduste lähenemisest: eestisoome autorid Heidi Iivari ja Ville Hytönen kõnelevad kahes keeles luuletamisest; eesti keeles kirjutav lastekrimikirjanik Mika Keränen tutvustab oma viimatist soome keelde tõlgitud raamatut; laval on soome kirjanikud Paula Havaste ja Sampo Terho, kelle teoste sündmustik leiab aset Eestis.

Turu raamatumessi üks tähtsündmusi on Jaan Kaplinski valitud luuletuste ilmumine esinduslikus, 550-leheküljelises kogumikus (tõlkijateks Anja Salokannel ja Pauli Tapio). Kogumikku valitud tekstid hõlmavad kõiki kuut aastakümmet Kaplinski luuleloomingust.

Esitlemisele tuleb Eesti Instituudi tõlkekirjanduse antoloogia Nippernaati 5. köide, mis tavapärasest erinevalt sisaldab tõlkeid ka neljalt läti ja neljalt leedu autorilt. Eesti autoritest on antoloogias esindatud Tõnis Vilu, Eia Uus, Susan Luitsalu ja Martin Algus.

Eesti programmi pühapäevased üritused on otsevaadatavad Tuglase Seltsi voogedastuse lingi kaudu .

Turu raamatumessi Eesti programmi on kokku pannud Tuglase Selts, Soome Eesti Seltside Liit, Eesti Instituut ja Eesti saatkond Soomes. Programmi teostamiseks on toetust saadud Eesti Kultuurkapitalilt ja Kultuuriministeeriumilt (programm «Eesti kultuur maailmas»).

Eesti Instituudi tõlkeantoloogia Nippernaati värske, 5. köide on erandlik, sest lisaks eesti autorite loomingule sisaldab see tekste ka läti ja leedu kirjanikelt. Vestlusringi tänapäeva eesti, läti ja leedu kirjandusest juhib ajakirjanik Anna Laine, kelle kaaslasteks on tõlkijad Annamari Typpö, Annika Suna ja Sini Katainen. (Koostöös Soome Rozentālsi seltsi ja Donelaitise seltsiga.)