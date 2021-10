Tiit Trofimov pani kriisist saadud õppetunnid raamatusse: sisemise rahu võti ei ole aina suuremas rahahunnikus

Trofimov selgitab, et tema elu jageneb kaheks – enne 2009. aasta kriisi ja hoopis teine elu pärast. Raske on öelda ala, millega see tegus mees tegelenud ei oleks. Kui aga saabus 2009. aasta kriis, kaotas ta kõik - kodu, autod, perekonna.

«Õigemini oli sellega kehvasti juba ammu enne seda, kui asjad jamaks läksid. Mul oli väliselt justkui kõik olemas, aga ma ei tundnud, et seda on piisavalt või et ma ise oleksin piisav olnud. Midagi kratsis mu sees, kuid ma ei juurelnud selle üle, mis asi see on, mis mulle rahu ei anna. Arvasin, et pean veel rohkem raha teenima ja veel rohkem projekte võtma, küll see rahu siis lõpuks tuleb. Aga vot ei tulnud,» tõdeb ta.