Mis on sisemine laps ja kuidas seda leida?

Sisemiseks lapseks võib nimetada kogumit sinu headest ja halbadest lapsepõlvekogemustest. Enamikku neist sa teadlikult ei mäleta, alateadvusse on need aga kinnistunud. Need on nii hirmud, mured ja puudused, mida oled lapsena kogenud, kui ka kõik positiivsed lapsepõlvemõjud.

Stefanie Stahl on kliiniline psühholoog ja enam kui kümne menuka raamatu autor. Ta on Saksamaal psühhoteraapiat praktiseerinud juba üle kahekümne viie aasta ning korraldab seminare enesehinnangust, armastusest ja pühendumishirmust. Raamatut «Sinu sisemine laps» on Saksamaal müüdud üle 1,5 miljoni eksemplari, see on olnud neljal järjestikusel aastal enimmüüdud teaduskirjandus. Teos on tõlgitud pea kolmekümnesse keelde.