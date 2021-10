«Ühel pool rikas vanem mees, teisel pool noor kena tüdruk. Armastusel polnud selle kõigega midagi pistmist»

«Marleen,» ütleb mees ja vaatab naisele nii sügavalt silma, et viimane tunneb, kuidas tal klomp kurku kerkib. «Ma ei taha sulle liiga teha. Ma ei ole uurija Maramaaga nõus. Mina usun armastusse. Ma usun, et see on igasugustes tingimustes võimalik.» Korraks kohtub tema pilk Maramaa omaga, seejärel pöörab ta selle kiirelt Marleenile.

«Ma usun, et see on väga tähtis, et sina ise oma loo meile ära räägiksid,» ütleb Gabriel mahedalt. «Keegi teine ei tea, mis tegelikult teie vahel oli.»

«Ma arvasin alati, et rikkad inimesed on õnnelikud. Ma mõtlesin, et kui sul on kõik võimalused elus olemas, siis sa ei tunne kunagi midagi sellist, mida tunneb see, kes on vaene. Mina olen pärit väikelinnast. Meil ei olnud mitte midagi. Ema töötas kultuurimajas koristajana, aga kultuurimaja pandi kinni. Naabrid andsid oma vanu riideid ja kui midagi vaja oli, käisin teise ringi riidepoodides ühe euro päevadel. Talvel said küttepuud otsa... Ema praadis söögiks veega kartuleid, sest meil polnud raha isegi õli jaoks. Ma vihkan kartuleid.» Marleen vaikib hetkeks ja vaatab lakke. «Oskar ja Oliver, Otto pojad... Neil on alati kõik olemas olnud. Nad pole pidanud kannatama külma ega nälga. Neil on olnud kõik võimalused, mida võib üldse soovida. Aga kas see on neist paremad inimesed teinud? Jumal küll!» Ta heidab pea uhkelt kuklasse. «Oliver elab maailma eest peidus nagu mõni erakmunk. Ta on kõigele käega löönud. Temasugune mees tehases tööl! Naeruväärne! Ja Oskar? Tema ei tea üldse, mida ta tahab. Lihtsalt rapsib ringi, nagu laps. Üks ei kõlba ja teine ei kõlba. Kas te suudate üldse ette kujutada, millise pettumuse nad Ottole valmistasid?»