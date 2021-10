Ilmunud on tunnustatud teadlase Jüri Engelbrechti mälestustekogumik

«Teadusmaastik ja teadmised on põnevamad kui ükski seiklusromaan,» ütleb Jüri Engelbrecht, kes koondas raamatusse oma muigamisi kirja pandud ülestähendused enam kui 50 aasta pikkusest teadlasekarjäärist. Vaimukate ja soojal toonil kirjutatud lugude avaldamise eesmärk on valgustada teadusmaailma telgitaguseid ja teadlaste tööd ning ennekõike noori inimesi teaduse juurde tuua.

Teose pealkiri «Juhuslikud jalutuskäigud teadusmetsas» viitab kujundina, kuidas Jüri Engelbrecht on veetnud terve elu teadusmetsa põlispuude vahel ning seal nii mõnegi istiku üles kasvatanud. Kaante vahele on kogutud tunnustatud teadlase päevikust pärit tsitaadid, fragmendid ja metafoorid, ülestähendused koosolekutest ja aruteludest, kokkuvõtted raamaturiiulile kogunenud teostest ning palju muudki, mis avavad ukse tarkust – ent mitte tõsidust! – taga ajavate inimeste maailma.

Raamatu vahele on järjehoidjana lisatud postkaart, millel on kõrvutatud 1250. aastast pärit piibliillustratsiooni ja Mandelbroti fraktalit. Eessõna autor on atmosfäärifüüsik ja astronoom Tõnu Viik, Jüri kaasteeline teadusmetsas.

Jüri Engelbrecht (1939) on Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, Eesti Teaduste Akadeemia liige ja selle endine president. Tunnustatud teadlasena on ta olnud tegus kogu Euroopa teadusmaastikul, ta on mitmekordne Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat, mitme välisriigi ja rahvusvahelise teaduste akadeemia liige ning teenetemärgi kavaler. Tema sulest on ilmunud hulgaliselt esseid ja kirjutisi Eesti ühiskonna teemadel ning 2020. aastal pälvis ta teaduse populariseerija elutööpreemia. 2020. aastal ilmus temalt Robert Kitiga kahasse kirjutatud raamat «Komplekssüsteemid» (Postimehe kirjastus), mis tutvustab üht maailma nooremat teadusharu. Hiljuti avaldas Cambridge Scholars Publishing ka Jüri Engelbrechti ingliskeelse esseede ja ettekannete kogumiku «Complexity in Social Systems and Academies».