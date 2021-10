Jüri Engelbrecht meelitab uue raamatuga noori teaduse juurde

«Teadusmaastik ja teadmised on põnevamad kui ükski seiklusromaan,» ütleb Jüri Engelbrecht, kes on kogu elu veetnud teadusmetsa põlispuude varjus ning seal ka ise nii mõnegi istiku üles kasvatanud. Nende kaante vahel on tunnustatud Eesti teadlase päevikust pärit tsitaadid, fragmendid ja metafoorid, ülestähendused koosolekutest ja aruteludest, kokkuvõtted raamaturiiulile kogunenud teostest ning palju muudki, mis avavad ukse tarkust – ent mitte tõsidust! – taga ajavate inimeste maailma.

Muigamisi kirja pandud lood teadusest ja teaduselust on avaldatud sooviga, et selle raamatu lugemine ennekõike noori inimesi teaduse juurde tooks.

Jüri Engelbrecht (1939) on Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, Eesti Teaduste Akadeemia liige ja selle endine president. Tunnustatud teadlasena on ta olnud tegus kogu Euroopa teadusmaastikul, ta on mitmekordne Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat, mitme välisriigi ja rahvusvahelise teaduste akadeemia liige ning teenetemärgi kavaler. Tema sulest on ilmunud hulgaliselt esseid ja kirjutisi Eesti ühiskonna teemadel ning 2020. aastal pälvis ta teaduse populariseerija elutööpreemia.