Kobe Bryanti 3 lemmikraamatut õppimisest, juhtimisest ja iseloomu kujundamisest

Siin on kolm Kobe Bryanti lemmikraamatut, mida ta 2019. aastal Amazoni vahendusel oma fännidel lugeda soovitas. Eestis on raamatud saadaval ingliskeelsetena.

«Olen suur ikooniliste fantaasiasarjade fänn ja Jamesi loodud maailm on suurepärane. See on kaasahaarav ja võimas lugu,» põhjendas staar, miks ta seda raamatut nautis ja teistelegi soovitab.

«Selles raamatus vaadeldakse, kuidas ühele asjale spetsialiseerumine võib tegelikult takistada meie võimet mingil alal tõeliselt silma paista. See on kooskõlas sellega, mida ma oma treeneritööd tehes olen näinud, ja sellega, mida me Mamba Spordiakadeemias teeme - loome mitmekülgseid sportlasi, kes suudavad kriitiliselt mõelda ja reaalajas hinnanguid anda, et oma mängu paremaks muuta, mitte loota ainult kitsale oskustepagasile,» selgitas ta oma valikut.