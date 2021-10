Tavalised 8-aastased tüdrukud Sylvia Plathi ja Dostojevskit ei loe, aga Lisa Simpson ei olegi tavaline tüdruk. Ta on animasarja «Simpsonid» juhmide vanemate ülinutikas tütar, kel on pidevalt nina raamatus. Siin on suur valik teoseid, mida Lisa on lugenud ja millega tutvumine tuleb ka kõigile meile kasuks.