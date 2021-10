Ilmus Tokyo olümpiamängudele pühendatud raamat

Enne Tokyo 2020 tule süttimist polnud Eestil võistkondlikku olümpiakulda, isegi paarina võidetut mitte. Vaid kolm naist oli Eestimaal olümpiamedalistiks kasvanud, selliseid mehi oli veerandsada korda enam. Ja nüüd äkki, kui meeste lootused liiva jooksid, astus areenile neli alistamatut amatsooni, mõõgad käes. Loomulikult on olümpiakangelannad Katrina Lehis, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Irina Embrich Eesti spordiajakirjanike koostöös valminud raamatu «Tokyo 2020» peategelased.

«Tokyo 2020 on traditsiooniline suveolümpiat kokku võttev väljaanne, mis järgib olümpiaraamatute tava tuua lugejani sügavamad emotsioonid ja põhjalikumad kommentaarid, kui seda võimaldavad operatiivsed meediakanalid suveolümpia toimumise ajal. Raamat annab mitmekesise ja ülevaatliku pildi Tokyo olümpiamängudest, pöörates erilist tähelepanu Eesti sportlaste sooritustele suurvõistlusel. Asjatundlikud autorid analüüsivad tulemuste põhjuseid ja tagajärgi.

Olümpiaraamatu peatoimetaja on spordiajakirjanik Gunnar Press, kes on varasemalt toimetanud ka Nagano, Sydney, Salt Lake City, Torino, Pekingi, Vancouveri, Londoni, Sotši, Rio de Janeiro ja Pyeongchangi olümpiamängude raamatuid. Pressi sõnul on olümpiaraamat koostatud eesmärgiga aidata lugejatel luua olümpiamängudest tervikpilt.