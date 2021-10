Tänutunne loob parema elu: kuidas seda iga päev praktiseerida?

Tänulikkuse hüvede mõõtmine

Ühe viisina mõõtsid teadlased tänulikkuse hüvesid nii, et palusid kahel inimeste rühmal pidada päeva jooksul päevikut. Esimesel rühmal paluti tähendada üles asjad, mille eest nad tundsid tänulikkust, ja teisel paluti tähendada üles ajad, mil nad tundsid tüli või ärritust. Tänulikkuse rühmal oli päeva lõppedes stressitase madalam. Ühes teises uuringus kästi üliõpilastel, kes kurtsid, et nende meelt täidavad tormlevad mõtted ja mured, veeta enne voodisse minekut viisteist minutit loetledes asju, mille eest nad on tänulikud. Tänulikkusepäevik vähendas peale- tükkivate mõtte hulka ja aitas osalejatel paremini magada.

Proovi neid harjutusi:

Hommikune tänu. Esimene asi, mida me hommikul ärgates teeme, on tihtipeale telefoni vaatamine. See võib tunduda lihtne, väikese mõjuga viis saada aju käima, aga ei alusta see päeva õige noodiga. Proovi seda – see võtab vaid minuti aega. (Kui oled nii väsinud, et sind ähvardab oht uuesti magama jääda, hoolitse selle eest, et paned tukastusalarmi tööle.) Võta üks hetk sealsamas voodis, keera end kõhuli, aseta käed palveasendisse ja kummarda pead. Kasuta seda hetke, et mõelda kõigele, mis on su elus head: õhk ja valgus, mis sind ülendavad, inimesed, kes sind armastavad, kohv, mis sind ootab.

Eine tänulikkus. Ühel inimesel üheksast siin maakeral ei ole piisavalt toitu, mida iga päev süüa. See teeb umbes 800 miljonit inimest. Vali üks einekord päevas ja pühenda üks hetk enne sööma asumist toidu eest tänamisele. Saa inspiratsiooni põlisameeriklaste palvetest või koosta enda oma. Kui sul on perekond, avaldage tänu kordamööda.

Igal pool ümber maailma on sündinud iidseid, ajatuid tänulikkuse- harjutusi. Põlisameeriklaste seas leidub tänutraditsioone külluses. Ühe rituaalse kombetalituse käigus, mida on kirjeldanud budistlik õpetlane ja keskkonnaaktivist Joanna Macy, kogunevad Onondaga lapsed igal hommikul enne koolipäeva algust kokku, et väljendada tänulikkust. Õpetaja alustab: «Koondame meeled ühte ja ütleme aitäh meie vanimale Vennale, Päikesele, kes tõuseb iga päev tooma valgust, et saaksime näha üksteise nägusid, ja soojust seemnetele, et need saaksid kasvada.»

Samamoodi lausuvad Mohawki inimesed palve, milles tänatakse Inimesi, Emakest Maad, Vett, Kalu, Taimi, Söödavaid Taimi, Ravimtaimi, Loomi, Puid, Linde, Nelja Tuult, Vanaisa Äikest, Vanimat Venda Päikest, Vanaema Kuud, Tähti, Valgustunud Õpetajaid ja Loojat.