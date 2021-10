Meie suurim probleem on valida õiged mõtted

Dale Carnegie kirjutab oma Heliose kirjastatud raamatus «Lõpeta muretsemine ja hakka elama», et mõni aasta tagasi küsiti temalt ühes raadiosaates: «Milline on suurim õppetund, mille olete kunagi saanud?» Ta ütles, et vastus oli lihtne: «Olulisim, mida ma olen kunagi õppinud, on mõistmine, et kõige tähtsam on see, mida mõtleme. Kui teaksin, mida te mõtlete, teaksin ka, kes te olete. Meie mõtted määravad kogu meie olemuse. Meie suhtumine ellu ongi see X-tegur, mis määrab meie saatuse.»