Soolised eelarvamused pärsivad majanduse arengut

«Leiutades maailma. Kuidas meeste loodud majanduses eiratakse häid ideid» Katrine Marçal FOTO: Raamat

Miks meil läks 5000 aastat, enne kui märkasime reisikohvrile rattad alla panna? Kuidas on seotud rinnahoidjad ja reis Kuule? Milline võiks olla maailm, kui me kuulaksime rohkem naisi? Just neile ja teistele sarnastele küsimustele otsib vastust see uurimus majandusest, tehnoloogiast ja innovatsioonist.

Rootsi ajakirjanik Katrine Marçal näitab, kuidas soolised eelarvamused takistavad majanduslikku arengut, pärsivad innovatsiooni ja moonutavad meie arusaamist ajaloost. Näiteid toob ta nii elektriautodest kui ka rinnahoidjate õmblemisest kuni tehnoloogiavaldkonna miljardärideni välja. Ehkki me räägime raua- või pronksiajast, võiksime autori sõnul sama hästi rääkida ka keraamika- või linaajast, sest need tehnoloogiad olid inimkonna arengus täpselt sama olulised. Ent leiutisi, mis on seotud naistega, ei peeta tavaliselt kuigi tähtsaks...

Kui teos tänavu suvel Suurbritannias ilmus, kirjutas ajaleht The Times: «[See on] raamat, mis taotleb radikaalseid muutusi /.../ Marçali eesmärgiks pole midagi vähemat kui revolutsioon selles, kuidas me endist mõtleme.»