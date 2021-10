GALERII ⟩ Enesearengu teejuht Tiit Trofimov esitles elulooraamatut

«Lõpp on algus» Tiit Trofimov FOTO: Raamat

Innustav teejuht neile, kes otsivad oma rada

«Tiidu raamat on kõnekas kirjeldus inimese sisemise töö viljadest. See on innustav teejuht neile, kes oma rada alles otsivad, ja sõbralik äratundmine neile, kes mõnda aega seda ülikeerukat teekonda inimeseks olemise sügavama olemuseni juba kõndinud. Aitäh, Tiit, et selle kirja panid,» soovitab Alar Ojastu, raamatu «Ratsionaalne emotsionaalsus» autor, juhtide ja meeskondade koolitaja.

Bravuuritar Anu Saagimi jaoks paneb üks Tiidu tsitaatidest suurepäraselt paika selle raamatu selgroo: «Kui sa oled sina ise, siis oledki piisav. Kui sul on mask ees, ei saa sa kunagi piisavaks, sest sa ei ole see, kellena end esitled.» Saagim tõdeb, et raamat kordab üle lihtsad tõed. Meil on käsil elukestev õpe. Võiks ka aru saada, et edu pole lõplik ja ebaõnnestumine ei ole saatuslik. Selle, kuidas näete oma probleeme, määrab see, kui palju teil on julgust edasi liikuda. Kui oled julge ja usud, et saad probleemidest jagu, alles siis saad neist jagu. Me saame vanemaks, aga kas ka targemaks? Mõni saab, teine mitte.

«Tundub, et Tiit sai. Palju õnne! Mehel on leidlikkust, paindlikkust ja julgust olla õnnelik. Kergus, millega ta täna ringi liigub, on tulnud minevikutaaga mahaviskamisest. «Lõpp on algus» õpetab seda teilegi,» kommenteerib Saagim.

Mõtisklema panev lugemine

Muusik Danel Pandre on öelnud, et selleks, et olla teel keskmesse, pead enne ära käima äärmustes. «Tiidu raamat on väärt ning mõtisklema panev lugemine nii neile, kel on esimesed kokkupuuted enesearenguga, kui ka neile, kellel on käidud pikk otsingute rada. Panna haaravalt, humoorikalt, eneseirooniliselt ning heas mõttes edevalt kirja pikad aastad, ilma mõnda detaili või persooni liialt kinni jäämata või muutumata pinnapealseks, see on suur oskus. Suurim meister ja probleemide lahendaja oma elus on siiski inimene ise, teised on vaid saatjateks ja teejuhtideks teekonnal, nii ka Tiit oma kogutud ja jagatud kogemustega,» ütleb ta.

Juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa sõnab, et Tiit on üks nendest inimestest, kes ei jama. Ei päris elus ega ka selles raamatus. Ta on üks nendest enesearengu figuuridest, kes enne teevad ning siis räägivad (õpetavad) ja kirjutavad. Sageli juhtub see vastupidises järjekorras – hakatakse kirjutama ja rääkima ning selle käigus ise õpitakse. «Tiit tegi seda kõike vastupidi. Just seepärast on ka see raamat hea ülevaade ühe normaalse Eesti mehe arenguteekonnast, millest meil kõigil on õppida ja inspireeruda. Väärt lugemine!» soovitab ta.